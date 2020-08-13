Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı 22 Ağustos'ta yapılacak
Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı, 22 Ağustos Cumartesi günü internet ortamında yapılacak.
13.08.2020 11:51 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:45
Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı, 22 Ağustos Cumartesi günü internet ortamında yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek toplantı, kulübün YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA