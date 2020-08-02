Beşiktaş Kulübü, Mesut Şen için başsağlığı mesajı yayımladı Beşiktaş Kulübü, bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mesut Şen'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü, bir dönem siyah-beyazlı formayı da giyen Mesut Şen'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dönem formamızı da giymiş olan, Bursaspor'un sembol futbolcularından Mesut Şen'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Bursaspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA