Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
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Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın

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Beşiktaş, Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için resmen temaslara başladı. Siyah-beyazlılar serbest durumda bulunan milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona eren Kenan Karaman, Beşiktaş'a imza atmaya çok yakın. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun transferini kısa süre içinde bitirmek istiyor.

OCAK AYINDA DA TEKLİF YAPILMIŞTI

Beşiktaş, milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Serbest durumda olan Kenan Karaman, Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde imzalar atılacak. Siyah beyazlılar milli futbolcuyu Ocak ayında da kadrosuna katmak istemiş ancak Alman kulübü ile anlaşma sağlanamamıştı. Almanya'da daha önce Hoffenheim ve Hannover 96'da oynayan Kenan Karaman, son 3 sezonda Fortuna Düsseldorf forması giydi. Geçen sezon Alman ekibi ile 29 maça çıkan 27 yaşındaki santrafor, 7 gol attı, 2 asist yaptı. Kenan Karaman A Milli takımda çıktığı 21 maçta ise fileleri 5 kez havalandırdı.

Beşiktaş, Kenan Karaman transferinde mutlu sona çok yakın
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