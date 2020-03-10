Beşiktaş, Jeroen Zoet için devreye girdi Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi, PSV Eindhoven'dan Utrecht'e kiralanan Jeroen Zoet'i Ajax mücadelesinde tribünden izledi. Beşiktaş scout ekibi de 29 yaşındaki kaleci için olumlu rapor verdi.

Beşiktaş, teknik direktör Ernest Faber ile tartışma yaşadığı için devre arasında PSV Eindhoven'dan Utrecht'e kiralık olarak giden Jeroen Zoet ile temasa geçti. Haber Global'in haberine göre Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları ve Futbol Direktörü Ali Naibi bonservisi PSV takımında olan 29 yaşındaki kaleci için girişimlerini yoğunlaştırdı. Geçen hafta oynanan Hollanda kupasındaki Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği maçı tribünden takip eden Beşiktaş gözlemcileri de milli kaleci için olumlu rapor verdi.

BİR DİĞER İSİM VOLKAN BABACAN

Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isimse Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan. Babacan ile senelik 4.5 milyon TL'den 2+1 senelik prensip anlaşmasına varan yönetim kararı teknik direktör Sergen Yalçın'a bırakacak.