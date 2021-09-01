Beşiktaş, İspanyol savunmacı Francisco Montero'yu renklerine bağladı

Beşiktaş, Francisco Montero'yu yeniden renklerine bağladı. Geçen sezon da siyah-beyazlıların kadrosuna bulunan İspanyol futbolcu için Beşiktaş yaptığı açıklamada, "Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve çifte kupayla sezonu kapatan Montero, yeniden siyah-beyazlı takımda. İspanyol futbolcu, Beşiktaş'a imza atmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Tüm bunlar için Beşiktaş'a minnettarım ve şimdi bu güzel anıların sayısını artırmak için tekrar dönüyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ, "YUVANA HOŞ GELDİN" DEDİ

Beşiktaş'tan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.