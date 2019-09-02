Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

02.09.2019 13:15
Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, Sporting Lizbon'un 28 yaşındaki Malili oyuncusu Abdoulay Diaby'i kiraladı. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan Malili oyuncu Diaby'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.

Diaby, hem sağ kanatta hem de forvette görev yapabiliyor.

GEÇEN SEZON 44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Lizbon formasıyla 44 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Diaby İstanbul'a geldi!
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