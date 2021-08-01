Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor
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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferinin İstanbul'a geleceği tarihte belli oldu. Yıldız futbolcunun en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması beklenirken Brezilya'dan Türkiye'ye geleceği için 7 gün boyunca karantinada kalacağı ifade edildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, futbolcuyu İstanbul'a getireceği tarih belli oldu.

7 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA KALACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Formundaysa çok kaliteli bir transfer , Adanademirspor ve Beşiktaş bu sene ligin tozunu attırır
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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor - Haberler Spor
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