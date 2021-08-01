Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor

Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferinin İstanbul'a geleceği tarihte belli oldu. Yıldız futbolcunun en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'da olması beklenirken Brezilya'dan Türkiye'ye geleceği için 7 gün boyunca karantinada kalacağı ifade edildi.