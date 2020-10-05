Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic, Verona'ya transfer oldu
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Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic, Verona'ya transfer oldu

05.10.2020 20:50 | Son Güncelleme: 05.10.2020 21:11

İtalyan ekibi Hellas Verona, transfer döneminde ismi uzun süre Beşiktaş ile anılan Hırvat forvet Nikola Kalinic'in transferini duyurdu.

Beşiktaş'a Hırvat golcü Nikola Kalinic'ten kötü haber geldi. Transfer döneminden uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde yer alan golcü futbolcu İtalya'nın yolunu tuttu.

32 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da mücadele eden Hellas Verona'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic, Verona'ya transfer etti

19 MAÇTA 5 GOL ATTI

Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic, Verona'ya transfer oldu
Haber Yorumları (1)
UNI GSRAY: AVRUPAYA BİLE GİDEMİYONUZ AGA, SİZE KİM GELİR 8 TAŞ?
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