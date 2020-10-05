Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kalinic, Verona'ya transfer oldu

İtalyan ekibi Hellas Verona, transfer döneminde ismi uzun süre Beşiktaş ile anılan Hırvat forvet Nikola Kalinic'in transferini duyurdu.

Beşiktaş'a Hırvat golcü Nikola Kalinic'ten kötü haber geldi. Transfer döneminden uzun süredir siyah beyazlıların gündeminde yer alan golcü futbolcu İtalya'nın yolunu tuttu.

32 yaşındaki futbolcu İtalya Serie A'da mücadele eden Hellas Verona'ya transfer oldu.

19 MAÇTA 5 GOL ATTI

Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.