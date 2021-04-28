Beşiktaş'ın iki golü VAR'a takıldı! Ljajic ve Atiba'nın sevinci yarım kaldı

Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 18. dakikada önce Ljajic'le VAR'a takıldı. Deneyimli on numaranın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Atiba'nın 43'te attığı golde de Vida'nın elle oynadığı tespit edildi ve gol geçerli olmadı. Siyah-Beyazlı taraftarlar bu kararlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Beşiktaş, Rize deplasmanında iki kez şanssızlık yaşadı. Maçın başında N'Koudou ile öne geçen Kara Kartal, bunun ardından Adem Ljajic'in ayağından da bir gol buldu. Ama bu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR, pozisyonda ofsayt tespit etti ve hakeme golün geçerli olmadığını bildirdi. Bir şanssızlık da ilk yarının sonlarında Atiba ile yaşandı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

Ceza sahasında Vida'nın indirdiği topta adeta bir forvet gibi araya kaçan emektar kaptan, topu ağlara gönderdi. Ancak golden önce Vida'nın topu elle kontrol ettiği uyarısı yapıldı. Elle oynama sebebiyle Beşiktaş'ın ikinci golü de VAR'a takılmış oldu.