Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier! Kararı teknik heyet ve yönetim verecek
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Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier! Kararı teknik heyet ve yönetim verecek

Beşiktaş sağ bek transferi için gündemine Portekiz ekibi Sporting CP'nin Fransız sağ beki Valentin Rosier'i aldı. 24 yaşındaki oyuncunun kiralama ücreti ve maaşının toplamının 1 milyon euro olması beklenirken, son kararı siyah-beyazlıların yönetim ve teknik heyeti verecek.

18.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:57

Nazım Sangare ve Davide Santon transferinden istediğini alamayan Beşiktaş rotasını Portekiz'e çevirdi. Nazım Sangare için Antalyaspor'un 500 bin euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonunu önce kabul eden, sonrasında da 500 bin euro kiralık, 500 bin euro da satın alma opsiyonu ile yeni bir teklif sunan siyah beyazlı takım Antalyaspor'dan olumsuz cevap aldı.

Roma forması giyen Davide Santon'un da yüksek maliyeti transferi zorlaştırırken, Beşiktaş geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sportinf CP'ye transfer olan 24 yaşındaki Valentine Rosier'i gündemine aldı.

Kiralama ücreti ve yıllık maaşı toplam 1 milyon euro olacak Rosier için son kararı siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet verecek.

SANGARE İÇİN FENERBAHÇE'DE DEVREDE

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın 1. kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin euro kiralama bedeli ve 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.

Beşiktaş'ın gündemindeki son aday Valentin Rosier! Kararı teknik heyet ve yönetim verecek

Kaynak: DHA

DHA Editörü - İbrahim ALİOĞLU
İbrahim ALİOĞLU
DHA Editörü
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