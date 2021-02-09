Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Konyaspor maçında forma giyebilir
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Konyaspor maçında forma giyebilir

09.02.2021 13:18 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:50

Karantina sürecinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıkan Cenk Tosun'un perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü yine İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına dün başladı.

Siyah beyazlı takımın ara transferde Everton'dan kiraladığı Cenk Tosun, karantina sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Yıldız futbolcunun Konya'daki maçta şans bulması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Cezası biten Dorukhan'ın da kupa maçında formasına kavuşması bekleniyor.

GÖKHAN DA ANTRENMANDA

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yoğun maç programını düşünerek Türkiye Kupası mücadelesinde takımda daha az şan bulan oyunculara şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Bu arada siyah beyazlılarda sakatlığı tamamen geçen Gökhan Töre de takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Konyaspor maçında forma giyebilir
Haber Yorumları (2)
MEMET33: GARİBAN KÖYLÜ KAYBETTİĞİ EŞEĞİNİ BULUNCA BAYRAM EDERMİŞ, BİZİMKİLERDE AYNI BU MİSAL. GALATASARAY ONYEKURU, BUNLAR CENK, FENER CANER. . . .
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