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Beşiktaş'ın eski hocası Bilic, Galatasaraylı Babel'i takımında görmek istiyor

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan West Bromwich Albion Teknik Direktörü Slaven Bilic, Galatasaraylı Ryan Babel'i transfer etme niyetinde. Fulham'ın da gündeminde yer alan Hollandalı yıldızın transferi için görüşmeler sürüyor.

15.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:38

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Ryan Babel konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

West Bromwich Albion'ı Premier Lig'e çıkarmayı başaran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, sarı kırmızılıların Hollandalı yıldızını takımında görmek istiyor.

Babel ile bir diğer İngiltere Premier Lig ekibi Fulham da ilgilenirken, Ada basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın iki kulüple de görüşmelerini sürdürüğünü ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı.

Beşiktaş'ın eski hocası Bilic, Galatasaraylı Babel'i takımında görmek istiyor
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