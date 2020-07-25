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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım

Kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle siyah beyazlı kulübe veda eden Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng, "Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım. Eğer evim gibi gördüğüm bu kulüp beni yeniden çağırırsa hayır demek kolay olmaz" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Boateng: Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım
25.07.2020 19:34 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:38

Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar'dan ayrıldığını açıklayan Ganalı santrfor Kevin-Prince Boateng, Alman basınına verdiği röportajda büyük bir pişmanlığını söyledi.

Socrates Magazin'e konuşan Ganalı futbolcu, "Hertha Berlin'den ayrılarak büyük bir hata yaptım. Eğer evim gibi gördüğüm bu kulüp beni yeniden çağırırsa hayır demek kolay olmaz. Hele ki kariyerim neredeyse bitecekken..." ifadelerini kullandı.

Fiorentina ile bir yıllık daha mukavelesi olan golcü oyuncu, daha önce de kariyerini altyapısından yetiştiği Hertha Berlin'de tamamlamak istediğini söylemişti.

BEŞİKTAŞ'TA 11 MAÇTA 3 GOL ATTI

Devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 11 maça çıkıp 3 gol atabilen Kevin-Prince Boateng, sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla siyah Beyazlılar'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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