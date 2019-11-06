Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu belli oldu

06.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:02

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Portekiz'in Braga ekibiyle yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Douglas ve Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby kadroda yer almadı.

Karşılaşma için saat 11.30'da Portekiz'e gidecek Beşiktaş, son antrenmanını maçın oynanacağı Braga Belediye Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı takımın 17 kişilik Braga maçı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin.

Kaynak: AA