"Beşiktaş'ı değil Gaziantep'i konuşalım" diyen Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut'a methiyeler düzdü

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının golsüz tamamlanan ilk yarısını Volkan Demirel, yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi. Geçen sezon Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Erol Bulut'u öven Demirel yaptığı yorumda, "Beşiktaş'tansa Gaziantep'i konuşmamız lazım. Hem defans hem orta saha arasındaki blokları iyi kapattılar. Topları kapınca hızlı çıktılar. Erol Hoca, 3-5-2'yi Alanya'da iyi oynatıyordu" dedi.