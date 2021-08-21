"Beşiktaş'ı değil Gaziantep'i konuşalım" diyen Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut'a methiyeler düzdü
Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının golsüz tamamlanan ilk yarısını Volkan Demirel, yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi. Geçen sezon Fenerbahçe'de beraber çalıştığı Erol Bulut'u öven Demirel yaptığı yorumda, "Beşiktaş'tansa Gaziantep'i konuşmamız lazım. Hem defans hem orta saha arasındaki blokları iyi kapattılar. Topları kapınca hızlı çıktılar. Erol Hoca, 3-5-2'yi Alanya'da iyi oynatıyordu" dedi.
Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarısını beIN Sports ekranlarında yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel değerlendirdi. Demirel, Erol Bulut'un ilk yarıda oynattığı oyundan övgüyle bahsetti.
"BU SİSTEMİ BİLEN BİR TEKNİK ADAM"
Volkan Demirel yaptığı yorumda, "Beşiktaş'tansa Gaziantep'i konuşmamız lazım. Hem defans hem orta saha arasındaki blokları iyi kapattılar. Topları kapınca hızlı çıktılar. Erol Hoca, 3-5-2'yi Alanya'da iyi oynatıyordu. Fenerbahçe'de de denedi geçen sezon başında. Bu sistemi bilen bir teknik adam" dedi.