Beşiktaş-Göztepe maçı nefes kesti! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesinin çıkmadığı mücadeleyi siyah-beyazlılar seri penaltı atışlarında 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

BEŞİKTAŞ PENALTILARDA TURLADI

Karşılaşmaya boyunca iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken mücadelenin 90 dakikası golsüz sona erdi. Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmaması sonrası maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Göztepe'ye 3-1'lik üstünlük kuran Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.