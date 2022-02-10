Beşiktaş-Göztepe maçı nefes kesti! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım - Haberler
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Beşiktaş-Göztepe maçı nefes kesti! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, seri penaltı atışlarında Göztepe'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devrelerinde gol sesinin çıkmadığı mücadeleyi siyah-beyazlılar seri penaltı atışlarında 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş-Göztepe maçı nefes kesti! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen son takım

BEŞİKTAŞ PENALTILARDA TURLADI

Karşılaşmaya boyunca iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken mücadelenin 90 dakikası golsüz sona erdi. Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmaması sonrası maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda Göztepe'ye 3-1'lik üstünlük kuran Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ali Gülhan
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Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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