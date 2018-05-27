Beşiktaş, Emre Çolak ile Prensip Anlaşmasına Vardı

Takımının La Liga'ya veda etmesiyle birlikte bonservis hakkı eline geçen Emre Çolak'la yapılan ilk görüşmelerde, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk teklife 'Evet' dediği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'i 4. basamakta bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

LİSTENİN BAŞINDA EMRE ÇOLAK VAR

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, transfer komitesinin fikirlerini de alarak oluşturduğu listede öne çıkan isimlerin başında Emre Çolak geliyor.

La Liga'da küme düşen Deportivo'da geçirdiği başarılı süreç sonrası, 27 yaşındaki orta saha ile ilk temasını gerçekleştiren Beşiktaşlı yetkililerin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deportivo'nun küme düşmesi sonrası, bonservis hakkı da eline geçen ve geçen sezon İsponyol ekibinden 750 bin Euro alan Emre ile siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro üzerinden anlaşma sağladığı bildirildi.

Galatasaray altyapısında yetişen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Deportivo formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarak, 2 gol attı ve 1 de asist yapmayı başardı. (Şampiy10)