Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sözleşmesini uzatıyor

Beşiktaş'ın 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Domagoj Vida, kısa sürede Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

30 yaşındaki stoper, geçen yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ülkesi Hırvatistan'la ikinci olmasının ardından transfer piyasasının gözdeleri arasında yer almıştı. İtalya ve İngiltere'den olmak üzere birçok kulüpten transfer teklifi alan ancak kulüpte kalan tecrübeli futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. Beşiktaş'la sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Vida'nın, Siyah-Beyazlı yönetimle menajeri aracılığıyla sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Beşiktaş formasıyla görev yapmaktan oldukça mutlu olduğu öğrenilen yıldız ismin, hala birçok takımdan teklif almasına rağmen kariyerine Türkiye'de devam etme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi. Kara Kartal'da forma giydiği 1,5 sezonda 56 karşılaşmada görev yapan Vida'nın, görüşmelerin ardından sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması bekleniyor.

(Fanatik)