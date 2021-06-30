Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın golcü arayışı sürüyor. Edin Dzeko transferinde Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho engeliyle karşılaşan siyah-beyazlılar rotayı tekrar Diego Costa'ya kırdı. Kara Kartal, bonservisi elinde olan yıldız golcüye 2 yıl için 5 milyon euro önerdi.