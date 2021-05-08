Beşiktaş derbide kaybetti, şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ligin zirvesindeki son puan durumu ve kalan maçlar
Süper Lig'de 40. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı. İşte zirve mücadelesi son puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...
Süper Lig'de 40. hafta bu akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Bitime iki hafta kala kritik Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerken zirvenin takipçisi olan Fenerbahçe, Ankara deplasmanında 2-1 kazandı. Bu karşılaşmaların ardından Süper Lig'in bitimine iki hafla kala şampiyonluk yarışı da kızıştı.İşte Süper Lig son puan durumu ve şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'in kalan maçları.
Süper Lig puan durumu
1- Beşiktaş/ 82 puan
2- Fenerbahçe/ 79 puan
3- Galatasaray/ 78 puan
Beşiktaş'ın kalan maçları
Beşiktaş - Karagümrük
Göztepe - Beşiktaş
Fenerbahçe'nin kalan maçları
Fenerbahçe - Sivasspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Galatasaray'ın kalan maçları
Denizlispor - Galatasaray
Galatasaray - Yeni Malatya