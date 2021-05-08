Beşiktaş derbide kaybetti, şampiyonluk yarışı kızıştı! İşte ligin zirvesindeki son puan durumu ve kalan maçlar

Süper Lig'de 40. hafta heyecanı sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıdı. İşte zirve mücadelesi son puan durumu ve Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları...

Süper Lig'de 40. hafta bu akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Bitime iki hafta kala kritik Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçerken zirvenin takipçisi olan Fenerbahçe, Ankara deplasmanında 2-1 kazandı. Bu karşılaşmaların ardından Süper Lig'in bitimine iki hafla kala şampiyonluk yarışı da kızıştı.İşte Süper Lig son puan durumu ve şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'in kalan maçları.

Süper Lig puan durumu

1- Beşiktaş/ 82 puan

2- Fenerbahçe/ 79 puan

3- Galatasaray/ 78 puan

Beşiktaş'ın kalan maçları

Beşiktaş - Karagümrük

Göztepe - Beşiktaş

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Fenerbahçe - Sivasspor

Kayserispor - Fenerbahçe

Galatasaray'ın kalan maçları

Denizlispor - Galatasaray

Galatasaray - Yeni Malatya

SÜPER LİG PUAN DURUMU