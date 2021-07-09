Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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