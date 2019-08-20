Beşiktaş, Cenk Tosun ve Yevhen Konoplayanka ile anlaştı!
Beşiktaş, milli oyuncu Cenk Tosun ve 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka ile prensip anlaşmasına vardı. İki ismin de yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak Sivas'ta aldığı mağlubiyetle çok eleştirilen Beşiktaş, acil eylem planını çabuk devreye soktu.
CENK TOSUN KİRALANACAK
Başkan Fikret Orman hem Cenk Tosun hem de Yevhen Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre iki ismin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Cenk Tosun'un kiralık, Konoplyanka'nın ise bonservisiyle siyah-beyazlı kulübe katılması bekleniyor.