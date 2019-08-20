Beşiktaş, Cenk Tosun ve Yevhen Konoplayanka ile anlaştı!

20.08.2019 21:24

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak Sivas'ta aldığı mağlubiyetle çok eleştirilen Beşiktaş, acil eylem planını çabuk devreye soktu.

22.5 milyon euroya Everton'ın yolunu tutan Cenk, 43 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı.

CENK TOSUN KİRALANACAK

Başkan Fikret Orman hem Cenk Tosun hem de Yevhen Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı. Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre iki ismin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Cenk Tosun'un kiralık, Konoplyanka'nın ise bonservisiyle siyah-beyazlı kulübe katılması bekleniyor.