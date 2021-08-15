Beşiktaş, Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için devreye girdi

Lige fırtına gibi başlayan Beşiktaş, dünyaca ünlü golcü Batshuayi'yle anlaşmasının ardından Bayern Münih'le sözleşme yenilemeyen Jerome Boateng için de devreye girdi. Deneyimli savunmacının, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen kardeşi Kevin-Prince Boateng'den Beşiktaş hakkında olumlu görüşler aldığı ifade edildi.

Son şampiyon Beşiktaş, yeni sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başladı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Ghezzal ve Rosier'i takımda tutan, Alex Teixeira'yı kadrosuna katan ve Batshuayi'yle sözleşme imzalamaya hazırlanan Kara Kartal, dünyaca ünlü futbolcu Jerome Boateng için nabız yokladı.

KEVIN-PRINCE BOATENG'DEN OLUMLU GÖRÜŞ ALDI

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'in üvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi. Hertha Berlin ve Hamburg sonrası, Manchester City ile üst düzey futbol kariyerine ilk adımı atan Boateng, 2011-2021 arasında tam 10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih'te sayısız kupa ve başarı elde etti.