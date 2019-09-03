Tekne çetesi iş başında: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da teknesi çalınmış

İnsan kaçakçılarının, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın teknesini çalıp Yunanistan'a yasa dışı olarak göçmen götürdüğü iddia edildi.

03.09.2019 12:00
Tekne çetesi iş başında: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da teknesi çalınmış

İnsan kaçakçılarının, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Bodrum'daki teknesini çalıp Yunanistan'a göçmen götürdüğü sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtığı iddia edildi. İşte Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un köşe yazısı:

Temmuz ayında Günaydın'ın gündeme getirdiği Bodrum'daki tekne soygunlarının son mağdurunun, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olduğunu öğrendim. Jet ski'lerle gelip koylardan ve marinalardan çaldıkları lüks tekneleri, insan kaçakçılığı için kullanan çete üyeleri, 10 gün önce de Bodrum'da Fikret Orman'ın teknesini çalmış.

TEKNE, YUNAN ADASINDA ORTAYA ÇIKTI

Fikret Başkan 'La Paradiso' adlı tek nesini demirlediği yerde göremeyince hemen jandarmaya başvurmuş. Başkanın teknesi bir Yunan adasında ortaya çıkmış. Jandarmanın soruşturması sonucu, insan kaçakçılarının tekneyi çaldığı, Yunan adasına göçmen götürdüğü ve sonra da tekneyi orada bırakıp kaçtıkları ortaya çıkmış. Bodrum'a getirilen teknesini teslim alan Orman derin bir 'oh' çekmiş. Geçmiş olsun Fikret Başkan...

Tekne çetesi iş başında: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da teknesi çalınmış
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YORUMLAR (16)

  • MUSTAFA BİCER:
    Sen tupçunun butun pisliklerini temizledin ama hepsi senin uzerinde vebali ile birliktre sen nasil kurtulacaksin bu vebaldan yatacak yeriniz yok sağ iken kurtlanirsaniz şaşirmam bukadar hirsizliği yolsuzluğu ve birde ayakta durabilmek için hakemler ile bjk nin sirtina basip 5 yildir kan kusturdunuz yerin dibine girin inş
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  • ADAMİN ÜZERİNDE KİRMİZİ BEYAZ DONU KALMS:
    Baari Onuda Calaydiniz Tabi Yahuklusunuda Bana YANE BABANIZA ASLAN PARCASINA BIRAKACAKSINIZ OKKADARRRR
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  • PAŞALI:
    Fikret Orman''ın yanında ki beyaz yat'' da benimdi. Allah'' tan benim ki çalınmadı şanslıyım yüksek seviyede alarm'' da olması iyi oldu
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  • ADINIZI YAZIN:
    hepisi yeni tekne alabilmek icin yapilan tezgah bunlar sigortadan paralarini almak icin yaptiriyorlar
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