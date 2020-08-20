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Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu: Teknik heyet isterse gerekeni yaparız

Adı Beşiktaş ile anılan Kasımpaşalı Bengali Fode Koita transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, "Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız" dedi.

20.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:13

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün gündeminde yer alan Kasımpaşalı Bengali Fode Koita ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa kulübünün sahibi Turgay Ciner iyi ilişkiler içersinde olduklarını dile getiren Başkan Çebi, Beşiktaş'la adı anılan Koita ile ilgili "Transfer konusunu çok fazla konuşmaya gerek yok. Her türlü fikir-görüşme yürütülebilir. Sonuç itibariyle Koita adı geçiyor. Turgay Ciner bizim kulüp için önemli biridir. Kasımpaşa kulübünün sahibidir. Teknik heyetimizle görüşeceğiz. Böyle bir talep olursa gerekeni yaparız. Bir Beşiktaşlı'nın sıkıntıya girmesini istemediğim gibi Turgay Ciner'in de sıkıntıya girmesini istemem" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Çebi, Koita transferiyle ilgili konuştu: Teknik heyet isterse gerekeni yaparız
Haber Yorumları (1)
KARTAL: tebrikler başkan. bizim üstümüzden başkalarının sıkıntı yaşamasını istemeyiz. (tabii önce galatasaray a sormak lazım onlar izin verirmi acaba !!!
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