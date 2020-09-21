Beşiktaş Başkanı Çebi'den sert tepki: Antalyaspor test yaptırmayarak bizi riske attılar
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Beşiktaş Başkanı Çebi'den sert tepki: Antalyaspor test yaptırmayarak bizi riske attılar

Antalyaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Antalyaspor, koronavirüs testi olmayarak çok ayıp etti. Bizi riske attılar" dedi.

21.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:50

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a Antalyaspor maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada "Antalyaspor, koronavirüs testi olmayarak çok ayıp etti. Bizi riske attılar. Avrupa'da önemli bir maçımız var" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesi yaptırdığı testler sonucunda birçok kişide koronavirüs tespit edilmişti. Sonrasında yapılan ikinci testlerde ise biri futbolcu olmak üzere 2 pozitif vakaya rastlanmıştı.

Beşiktaş, bunun üzerine maç günü bir kez daha test yapılmasını teklif etti ancak, TFF'nin de kararıyla Antalyaspor yeni test yaptırmamıştı.

Beşiktaş Başkanı Çebi'den sert tepki: Antalyaspor test yaptırmayarak bizi riske attılar

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (2)
KIRMIZI.: Madem böyle birşey var. Ne demeye sahaya çıkartıyorsun futbolcuları ? Oranın başkanı sensin, Kardeşim test sonuçlarını getirin öyle çıkıcam ben sahaya. Futbolcularımı tehlikeye atamam durduk yere diyemedin mi ? Nasıl bir yönetim böyle .
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BURAK: Adam haklı
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