Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk yarısı bitti, ortalık karıştı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Mücadenin ilk yarısı bitince Başakşehirli oyuncular Douglas'ın pozisyonu sonrasında maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya itiraz ettiler. Yedek olan Arda Turan bile sahaya girip hakeme itirazlarda bulundu.

24.09.2019 10:27
Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk yarısı bitti, ortalık karıştı

Başakşehir, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarı düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki gösterdi. Müsabakaya damga vuran an ilk yarının son saniyelerinde yaşanan ve Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Douglas ile Başakşehir'den Fredrik Gulbrandsen arasında yaşanan ikili mücadele oldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN ARSLANBOĞA'YA İTİRAZ

Pozisyonda iki oyuncu birden yere düşerken hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş lehine faul kararına hükmetti. Douglas'a kırmızı kart verilmesini bekleyen Başakşehir cephesinden Arslanboğa'ya yoğun bir itiraz yapıldı.

ARDA TURAN DA İTİRAZ ETTİ

Başakşehir'de pozisyona itiraz eden oyuncular arasında yedek olan Arda Turan da vardı. Buna karşın Arslanboğa bu kararın hemen ardından ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve söz konusu pozisyonla ilgili olarak VAR incelemesi yapılmadı.

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YORUMLAR (5)

  • LİG BERBAT:
    Beşiktaşlıyım doğru söylemek gerekirse hakem kontrolü sağlayamadı maçın altında ezildi, kartları düzgün kullanamadığı için aptallaştı ne yaptığının farkında değildi, yanlış kararda iten layice sarı verdi delikanlı olsa kırmızı idi ama haksız olduğu için buna cesaret edemedi, varda gitse doglasın pozisyonu kırmızılık değil bir birini itiyor çekiyorlar ama doglasın müdahalesi ile düşmüyor oyuncu kendini bırakıyor velhasıl akşam sahada futbol yoktu, hakem yoktu ligimiz darma dağın
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  • CISSSS:
    O POZİSYONDA EN UFAK FAUL DAHİ YOK KARAR DEVAM OLMALIYDI BJK LEHİNE FAUL VERMESİ ANLAMSIZDI GULDBRANDSEN KIRMIZIYA OYNAYIP KENDİNİ TEMASSIZ ÇOK KOLAY BIRAKIYO BELKİ 20KERE İZLEDİM AMA ART NİYETLİLERE BİŞEY DİYEMEM Ljajic KESİN KIRMIZI HAKEME ÖYLE Bİ TEMAS YOK
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  • MHK İSTİFA:
    ARDA HADİ BERKAY A SALDIRDIĞIN GİBİ SALDIRSA SUATA DA DİLİM DİLİM DOĞRADI BAŞAKŞEHİRİ
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