Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk yarısı bitti, ortalık karıştı

24.09.2019 10:27

Başakşehir, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarı düdüğünün çalmasının ardından maçın hakemi Suat Arslanboğa'ya büyük tepki gösterdi. Müsabakaya damga vuran an ilk yarının son saniyelerinde yaşanan ve Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Douglas ile Başakşehir'den Fredrik Gulbrandsen arasında yaşanan ikili mücadele oldu.

BAŞAKŞEHİR'DEN ARSLANBOĞA'YA İTİRAZ

Pozisyonda iki oyuncu birden yere düşerken hakem Suat Arslanboğa Beşiktaş lehine faul kararına hükmetti. Douglas'a kırmızı kart verilmesini bekleyen Başakşehir cephesinden Arslanboğa'ya yoğun bir itiraz yapıldı.

ARDA TURAN DA İTİRAZ ETTİ

Başakşehir'de pozisyona itiraz eden oyuncular arasında yedek olan Arda Turan da vardı. Buna karşın Arslanboğa bu kararın hemen ardından ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve söz konusu pozisyonla ilgili olarak VAR incelemesi yapılmadı.