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Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi'nde iç sahadaki 110 maçlık namağlup serisini Beykoz Belediyespor'a yenilerek kaybetti.

01.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:24
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi

Süleyman Seba Salonu'nda oynanan 7. hafta karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Aygaz'ı 23-20 mağlup etti.Ligde iç sahada son yenilgisini 6 Ekim 2012'de Ankara İl Özel İdare karşısında alan siyah-beyazlılar, aradan geçen 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet, 1 beraberlik almış, hiç kaybetmemişti.

2003-2004 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ ÜST ÜSTE 2 MAÇTA YENİLDİ

Beykoz Belediyespor karşısında iç sahadaki 110 maçlık serisini kaybeden siyah-beyazlılar, ligde de 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı. Beşiktaş Aygaz, geçen hafta da deplasmanda Spor Toto'ya yenilmişti.

Kaynak: AA

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