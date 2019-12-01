Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi'nde iç sahadaki 110 maçlık namağlup serisini Beykoz Belediyespor'a yenilerek kaybetti.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan 7. hafta karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş Aygaz'ı 23-20 mağlup etti.Ligde iç sahada son yenilgisini 6 Ekim 2012'de Ankara İl Özel İdare karşısında alan siyah-beyazlılar, aradan geçen 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet, 1 beraberlik almış, hiç kaybetmemişti.
2003-2004 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ ÜST ÜSTE 2 MAÇTA YENİLDİ
Beykoz Belediyespor karşısında iç sahadaki 110 maçlık serisini kaybeden siyah-beyazlılar, ligde de 2003-2004 sezonundan sonra ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı. Beşiktaş Aygaz, geçen hafta da deplasmanda Spor Toto'ya yenilmişti.
Haber Videosu: Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi