Beşiktaş Avrupa'da, en fazla oyuncusu gol bulan takım oldu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 30 haftayı zirvede geçen Beşiktaş'ta bu sezon 20 farklı oyuncu gol attı. Bu, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi içerisinde ulaşılan en yüksek rakam oldu. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı takip ederek listede ikinci sırada yer aldı.

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup edip liderliğini perçinleyen Beşiktaş, 20 farklı oyuncusunu golle buluşturarak bu alanda bir rekora imza attı. Üstelik bu rekor Türkiye ile sınırlı kalmadı.

Siyah- beyazlılar Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde, bir takımda en fazla gol atan oyuncuya sahip olan ekip haline geldi.

FENERBAHÇE TAKİP EDİYOR

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde, en fazla oyuncusu gol atan takım sıralamasında, 28 maçta 20 farklı oyuncusu gol atan Beşiktaş lider durumda. Siyah-beyazlıları, 28 karşılaşmada 18 farklı futbolcusu gol atan F.Bahçe takip ediyor.

Listede üçüncü sırayı üç takım paylaşıyor. Atalanta ve Barcelona bu sezon ligde 26 maça çıktı ve 16 farkla oyuncusu golle buluştu. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ise 24 maç oynarken, aynı şekilde 16 farklı futbolcudan gol katkısı aldı.

(Sabah)