Beşiktaş, Atiba için harekete geçti! Kaptan kararını yazın verecek
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Beşiktaş, Atiba için harekete geçti! Kaptan kararını yazın verecek

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Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson performansıyla bu sezon da harikalar yaratıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kanadalı için yönetim son kararını verdi. Siyah-beyazlılar, kaptanın kontratını 1 yıl daha uzatmak istiyor. Son kararını yazın verecek olan Atiba, bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba, bu sezon gösterdiği performansla Kartal'ın liderliğe oturmasında büyük pay sahibi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kanadalı için yönetim harekete geçti.

"KAPIMIZ SANA AÇIK"

Taraftarın gönlünde taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta saha ile gelecek sezon da devam etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, "Eğer oynamaya devam etmek istersen sana kapımız açık. 1 yıllık sözleşmeyi istediğin zaman imzalarız" mesajı gönderdi.

KARARINI AİLESİYLE BİRLİKTE VERECEK

Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istediği biliniyor.

(SABAH)

Beşiktaş, Atiba için harekete geçti! Kaptan kararını yazın verecek
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 18:01:35. #1.15#
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