Beşiktaş, Atiba için harekete geçti! Kaptan kararını yazın verecek

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson performansıyla bu sezon da harikalar yaratıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kanadalı için yönetim son kararını verdi. Siyah-beyazlılar, kaptanın kontratını 1 yıl daha uzatmak istiyor. Son kararını yazın verecek olan Atiba, bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.