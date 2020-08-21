Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile anlaştı Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaşıyor. Daha önce Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton'u açıklayan siyah beyazlılar, genç futbolcu Atakan Üner için Altınordu ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, transferde hız kesmiyor. Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton ile kadrosunu güçlendiren siyah beyazlılar, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor. TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, genç futbolcu, Atakan Üner'in transferi için kulübü Altınordu ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı ekibin 21 yaşındaki futbolcunun transferi için İzmir temsilcisine 150 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. 34 MAÇTA 12 GOLLÜK KATKI Bu sezon Altınordu formasıyla 34 resmi maça çıkan Üner, 4 gol-8 asistlik bir performans gösterdi.