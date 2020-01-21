: Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı

21.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:59

Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olup ligde 7'nci sıraya kadar gerileyen ve liderin 10 puan uzağında kalan Beşiktaş'ta ortaya çıkan tablo herkesi mutsuz etmiş durumda.

Siyah-beyazlı yönetimin, takımın oyunundan oldukça rahatsız olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk devrede de benzer hatalarla çok puanlar kaybettiklerini dile getirdiği kaydedildi.

Taraftarın da yoğun tepkisi sosyal medyada sürerken yönetime Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirme çağrısı yapılıyor. Ancak Başkan Çebi ile yöneticilerin oyun anlamında ciddi rahatsızlıkları olsa da şu an için teknik direktör değişiminin söz konusu olmadığı ve teknik adam Avcı ile yola devam edileceği ifade edildi.

AVCI'NIN TAZMİNATI DA BÜYÜK PROBLEM

Sözcü'nün haberine göre; Lider Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar isyanda, yönetim darda! Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya istifa sesleri yükselirken Oğuzhan, Boyd ve Lens gibi futbolcularla da yolların ayrılması isteniyor. Ancak mevcut yönetim, eski yöneticilerin yaptığı sözleşmelerden şikayetçi.

3 yıllık sözleşme yapan Avcı'nın senelik ücreti 1.7 milyon Euro. Yönetim, kasadan 4.25 milyon Euro'nun çıkacak olması nedeniyle Avcı'yla yolları ayırmaya sıcak bakmıyor.

AYNI KADROYLA DEVAM

Tyler Boyd'la 3 yıllık sözleşme yapıldı ve ABD'li kanat oyuncusunun senelik ücreti 1.2 milyon Euro. 2.2 milyon Euro senelik ücret alan Jeremain Lens'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 sezonluk daha kontratı bulunan Oğuzhan Özyakup, 10 milyon TL kazanıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, teklif olmayan bu futbolcuların sözleşmesini feshettiği takdirde 50-60 milyon TL'ye yakın bir meblağı ödemesi gerekecek. Çebi, bu nedenle sezon sonuna kadar mevcut kadroyla devam etmek istiyor.

(Sabah)

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