Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Süper Lig'in 18. haftasında alınan 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından gidişattan memnun olmamalarına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam kararı aldı.
Demir Grup Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olup ligde 7'nci sıraya kadar gerileyen ve liderin 10 puan uzağında kalan Beşiktaş'ta ortaya çıkan tablo herkesi mutsuz etmiş durumda.
Siyah-beyazlı yönetimin, takımın oyunundan oldukça rahatsız olduğu ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya ilk devrede de benzer hatalarla çok puanlar kaybettiklerini dile getirdiği kaydedildi.
Taraftarın da yoğun tepkisi sosyal medyada sürerken yönetime Sergen Yalçın'ı teknik direktörlüğe getirme çağrısı yapılıyor. Ancak Başkan Çebi ile yöneticilerin oyun anlamında ciddi rahatsızlıkları olsa da şu an için teknik direktör değişiminin söz konusu olmadığı ve teknik adam Avcı ile yola devam edileceği ifade edildi.
AVCI'NIN TAZMİNATI DA BÜYÜK PROBLEM
Sözcü'nün haberine göre; Lider Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta taraftarlar isyanda, yönetim darda! Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya istifa sesleri yükselirken Oğuzhan, Boyd ve Lens gibi futbolcularla da yolların ayrılması isteniyor. Ancak mevcut yönetim, eski yöneticilerin yaptığı sözleşmelerden şikayetçi.
3 yıllık sözleşme yapan Avcı'nın senelik ücreti 1.7 milyon Euro. Yönetim, kasadan 4.25 milyon Euro'nun çıkacak olması nedeniyle Avcı'yla yolları ayırmaya sıcak bakmıyor.
AYNI KADROYLA DEVAM
Tyler Boyd'la 3 yıllık sözleşme yapıldı ve ABD'li kanat oyuncusunun senelik ücreti 1.2 milyon Euro. 2.2 milyon Euro senelik ücret alan Jeremain Lens'in 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 3 sezonluk daha kontratı bulunan Oğuzhan Özyakup, 10 milyon TL kazanıyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, teklif olmayan bu futbolcuların sözleşmesini feshettiği takdirde 50-60 milyon TL'ye yakın bir meblağı ödemesi gerekecek. Çebi, bu nedenle sezon sonuna kadar mevcut kadroyla devam etmek istiyor.
(Sabah)
Haber Videosu: Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
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beşiktaş ordusu nerdesiiiinnnn, bak takımınla ilgili birşeyler varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben malım ya itiraf ediyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ALLAHIM SEN AKLIMA SAHİP ÇIK !!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok ararsınız Şenol hocayı nankör sığırlar sizi,daha da beter olun tinercilerCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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tabi yola devam olcak daha iyi bi teknik direktör gelcek diye kendinizi kandırmaın kulubun borcu belli elindeki oyuncular belli bu sadece 1 takım için değil hepsi için aynı turk futbolunun önü karanlıkCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Elneny denen adama 1, 5 Milyon € para veren BJK, aylık 5 bin €''ya oynatmadıkları Fatih Aksoy''u ıslıkladılar.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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MAL MAL TOP OYNUYORLAR NEDEN DEVAMCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Tamamdır. Böyle bir açıklama yapılmışsa gidici demektir. Çünkü bu hep böyle olmuştur. Yönetimler ne zaman biz yola devam kararı aldık demişlerse o adam 2 haftaya kalmamış gitmiştir. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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külübün parası olsa zaten bir dakika durdurmaz, fikret ormanın kazığı, son dakika tranfer yapıyordu hep, takıma ne kadar yaşlı ve vasıfsız futbolcu varsa doldurduYayından Kaldır
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fabri varken karıus abubakar almak varken negredo ve diğer forvetler sosa varken adem vb. bir sürü futbolcu elinde takıma oturmuş tutmuş topçuları bırakmayacaksın arkadaş talisca mesela onca topçuya para harcamak yerine 1 tane alın adam akıllı bizim gençlerle harmanlayın başarı elbet gelecektir Ama kafa yok bizimkilirde daha çok kaybedersiniz yenilmeniz inan önemli değil ama ortada göze hoş gelen ne futbol nede mücadele var yazıklar olsunnnnnCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır