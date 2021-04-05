Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor
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Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kasımpaşa'nın dün akşam Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta gol atan Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakılması gündeme bomba gibi düştü. Kasımpaşa Kulübü'nden, "Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştır" denildi. Teknik Direktör Şenol Can'la atışan ve ardından Kasımpaşa CEO'su Serkan Rençber'le kavga boyutunda gerilim yaşayan Aytaç, soyunma odasına gitti. O esnada hakaretleşmeler de oldu. Aytaç'tan özür gelmezse, yolların ayrılma ihtimali var.

Ligin köklü ekiplerinden Kasımpaşa, Beşiktaş zaferine sevinmeye çalışırken Aytaç Kara krizini yaşıyor. Dün akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta 19'uncu dakikada nefis bir gol atan Aytaç, 66'ıncı dakikada yerini Bistrovic'in yerine bıraktı. Bu duruma çok öfkelenen Kara, Teknik Direktör Şenol Can'a karşı el-kol hareketleriyle sitem etti. Sonrasında ikili arasında tartışmanın harareti yükseldi, Aytaç'ı arkadaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Serkan Rençber de Aytaç'ı uyardı.

RENÇBER'LE ATIŞMA

Aytaç doğrudan soyunma odasına gitmesinin ardından bir süre sonra geri geldi. Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Rençber ile bir atışmaya girdi. Oldukça sinirlenen Aytaç, Rençber'in üzerine doğru yürüdü ve arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Rençber de Aytaç'ın bu tutumlarına karşı tepkisiz kalamadı. Kavga zor önlendi. Ve bu sebeplerle bugün Aytaç'ın, "Disiplinsiz davranışları" nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklandı.

"SARI KARTI VARDI"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, "Aytaç'ın sarı kartı vardı. Ondan sonra bir pozisyona daha girdi. Hakem de takdir hakkını sarıdan kullanmadı. Riske girmemek için oyundan aldım" diye konuştu. Maçta şık bir gol atan ve oyunda ağırlığını hissettiren Aytaç, iyi performansı esnasında kesilmesine çok sinirlendi.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR"

Kasımpaşa Kulübü'ne yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre; Aytaç'ın üstlerine doğru gösterdiği bu tutumun affedilemeyeceği aktarıldı. Ayrıca Aytaç'tan özür gelmez, tepkisini sürdürmeye de devam ederse sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilecek.

Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor
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Kasımpaşa Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! Aytaç Kara gol izle!
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:03:11. #1.16#
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