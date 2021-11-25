Beşiktaş'a attığı gollerle Haaland'ı tahtından indiren Haller, başarının sırrını verdi - Haberler Spor
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Beşiktaş'a attığı gollerle Haaland'ı tahtından indiren Haller, başarının sırrını verdi

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Sonradan oyuna girdiği Beşiktaş maçında attığı 2 golle Ajax'a zaferi getiren Haller, birçok rekoru da altüst etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında 9 gol atan Haller, 8 gollü Haaland'ı zirveden indirdi. 5 maçta 9 gol atan Haller başarını, "Attığım goller şans değil, dikkat ettiyseniz ikinci golümü üçüncü defa aynı şekilde atıyorum" sözleriyle anlattı.

Ajax'ın 27 yaşındaki golcüsü Sebastian Haller, bu sezon gösterdiği performansla futbol dünyasına damga vuruyor. Hem Hollanda hem de Şampiyonlar Ligi'ni kasıp kavuran Haller, pozisyonların şans değil çalışma ürünü olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'a attığı gollerle Haaland'ı tahtından indiren Haller, forvetlere başarının sırrını verdi

HAALAND'I TAHTINDAN İNDİRDİ

Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında attığı 9 golle tarihe geçerken daha öncedeki rekor ise ilk 5 maçında attığı 8 golle Erling Haaland'daydı. Ayrıca Haller, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.

Beşiktaş'a attığı gollerle Haaland'ı tahtından indiren Haller, forvetlere başarının sırrını verdi

"DOĞRU YERDE OLUYORSUN"

Beşiktaş karşısında iki gole imza atan Haller, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Attığım goller tecrübeden geliyor. Attığım ikinci golü, dikkat ettiyseniz üçüncü defa aynı şekilde kaydediyorum. Bu şans değil, pozisyonlar oluşturuluyor. Ne kadar oynarsan o kadar tecrüben artıyor. Doğru zamanda, doğru yerde oluyorsun. Takımdaki herkes rolünü yerine getiriyor" diye konuştu.

Beşiktaş'a attığı gollerle Haaland'ı tahtından indiren Haller, forvetlere başarının sırrını verdi

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Yorumlar (1)
Boş Yapma Doldur:Millet bizimle rekorları kırıyor.
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