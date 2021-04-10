Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği üç futbolcusundan tam 58 gollük katkı aldı
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Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği üç futbolcusundan tam 58 gollük katkı aldı

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Siyah-Beyazlılar, 3.5 milyon euro maaş ödediği Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal üçlüsünden toplamda 58 gollük katkı aldı. Aboubakar 16 gol 5 asist, Ghezzal 2 gol 13 asist, Kanadalı Cyle Larin ise 18 gol ve 4 asistle, Kara Kartal'ı şampiyonluk yarışında favori konuma getirdi. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş, sezonu çifte kupayla kapatıp tarihe geçebilir.

Şampiyonluğa doğru adım adım ilerleyen Beşiktaş, uygun maliyetli kurduğu kadrosuyla belki de hiç beklemediği bir başarıya ulaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye nazaran oyuncularına daha az maaş ödeyen Siyah-Beyazlılar, hem ligin zirvesinde yer alıyor hem de Türkiye Kupası'nın finalisti oldu. Kara Kartal'ın gol yükünü çeken üç futbolcunun maliyeti ise adeta 'sudan ucuz' dedirtti.

Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği üç futbolcusundan tam 58 gollük katkı aldı

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Leicester City'den kiralanan Cezayirli Ghezzal, Porto'dan kiralanan Aboubakar için kasadan bonservis bedeli çıkmadı. Eldeki Larin'le birlikte bu üçlüye ödenen maaş yıllık 3.5 milyon euro civarında. Alınan katkı ise tam 58 gol. Önümüzdeki sezon Ghezzal ve Aboubakar'ın tapularıyla Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

Beşiktaş, 3.5 milyon euro maaş ödediği üç futbolcusundan tam 58 gollük katkı aldı
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Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN DAĞDEVİREN: Şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyon Beşiktaş
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 18:10:39. #1.14#
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