BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092887 1,06
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
20.08.2019 14:02
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092887
|1,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060228
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091955
|1,04
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,062062
|1,01
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032736
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012956
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014866
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035030
|1,18
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,038906
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029872
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,104980
|1,69
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,058040
|1,61
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,071447
|1,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,072815
|1,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049997
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020046
|0,74
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018551
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018753
|0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,022835
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012757
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028363
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030041
|0,20
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031068
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029103
|0,20
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029106
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019301
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021243
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023559
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045398
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048024
|0,05
Kaynak: AA