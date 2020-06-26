Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'i 1 yıl daha Belçika ekibine kiraladı.

Fenerbahçe Kulübü, Berke Özer'in Belçika ekibi Westerlo'ya bir yıl daha kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonunda Belçika'nın KVC Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Berke Özer, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Westerlo forması giyecektir. Genç kalecimiz Berke Özer'in, gelişimini sürdüreceği başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU AİLENİN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Genç kaleci de Berke transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Westerlo ile olan sözleşmemi +1 sene daha uzatmış bulunuyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.

20 yaşındaki Berke, Westerlo'da 22 maça çıkarken kalesinde 23 gol görmüş ve 6 maçta da gole izin vermemişti.

Kaynak: DHA