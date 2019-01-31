Berkay Şahin'in Burnunu Kırdığı İçin Hakim Karşısına Çıkan Arda Turan, Annesiyle Fotoğraf Paylaştı
Dün doğum gününde Berkay Şahin'le ettikleri kavgada dolayı hakim karşısına çıkan Arda Turan, sosyal medya hesabından annesiyle sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı.
Dün 32'inci yaşını kutlayan Arda Turan, Berkay Şahin'in burnunu kırdığı kavgadan dolayı hakim karşısına çıktı. Davaları ertelenen Turan, dün annesiyle alakalı duygusal bir paylaşım yaptı.
"BEN OĞLUMA, O TORUNUNA BAKARKEN"
32 yaşına basan futbolcu Arda Turan, sosyal medya sayfasından annesiyle olan bir fotoğrafını paylaştı. Turan fotoğrafın altına ise"Ben oğluma; O torununa bakarken… " notunu düştü.
DÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, aralarındaki kavganın ardından dün ilk kez karşı karşıya geldi. Hapis istemiyle yargılanan iki isim hakim karşısına çıktı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti.
"AYLIK GELİRİM 300 BİN EURO"
Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söylerken, Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti. Turan mahkemede, "Dışarıda Berkay'ın korumalarına Arda'ya 'sıkın' dediğini duydum" derken Şahin ise "Arda, 'Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz' ifadeleriyle hastaneye geldi. İkilinin davası 19 Haziran 2019'a ertelendi.
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ulan futbol hayatı bitse yorumcu veya teknik adam olarak çıkacak karşımıza kurtuluş yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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resim çektirmişsin biz vatandaşları hiç ilgilendirmiyo kırk yıl görmesek seni aklımızın ucundan geçmessin biz kendimize duygumuzu yitirmişiz sanamı bakacağızCevap Yaz 2 Yayından KaldırLARA: de get..Yayından Kaldır
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Ülke gündeminden düşün pisliğinizde boğulun. Allah bildiği gibi yapsınCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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pislikler birde sizler biri futbolcu biri sanatci TÜRK milletine örnek olucaksaniz OLMAZ OLSUN SIZIN GIBILERCevap Yaz 4 Yayından Kaldır