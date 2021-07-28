Berkan Kutlu, Galatasaray'da! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
Galatasaray uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta sahasıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aslan bu transfer için Alanyaspor'a 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek.
Galatasaray'da yerli operasyonu sürüyor. Sarı-kırmızılı takım Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz transferinden sonra Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yu da renklerine bağladı.
GALATASARAY TRANSFERİ İÇİN 3.5 MİLYON EURO ÖDEDİ
Sporx'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, 3.5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcuyla, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kısa süre içinde İstanbul'a gelecek Berkan'ın Perşembe günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.