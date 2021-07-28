Berkan Kutlu, Galatasaray'da! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı

Galatasaray uzun süredir renklerine bağlamaya çalıştığı Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta sahasıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Aslan bu transfer için Alanyaspor'a 3.5 milyon euro bonservis ödeyecek.