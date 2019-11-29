Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavililerin genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti.
29.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:44
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavililerin genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Bakan Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu evinde ağırlayan genç yıldızın kurduğu yer sofrası dikkat çekti.
ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ
Yaklaşık 1 ay önce menisküs ameliyatı olan genç yıldızı, geçirdiği ameliyattan hemen sonra A milli takım hocası Şenol güneş ziyaret etmişti. Şenol Güneş'in moral ziyaretinde de kurulan yer sofrası dikkat çekmişti.
Haber Videosu: Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
HABER YORUMLARI (4)
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elhamdülillahCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Helal olsun valla milyon dolarlık adam kendini bozmuyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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yensin içilsin beratım maaşallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim böyle nesillere ihtiyacımız varCevap Yaz 13 Yayından Kaldır