İstanbul'da sürpriz buluşma! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
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İstanbul'da sürpriz buluşma! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi

İstanbul'da sürpriz buluşma! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

İstifa ettikten sonra sırra kadem basan Berat Albayrak, İstanbul'da Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. İkilinin hararetli bir konuşma gerçekleştirirken çekilen fotoğrafı Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz Kasım ayında olaylı bir şekilde görevinden istifa etmiş ve sırra kadem basmıştı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yaparak istifa eden Berat Albayrak'ın görevden ayrılışı uzun süre gündemde yer almıştı.

ANKARA KULİSLERİNİ KARIŞTIRAN GÖRÜŞME

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de yer alan bir mekanda görüntülendi.

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüntülendi
İşte ikilinin kulisleri hareketlendiren fotoğrafı

YENİDEN BAKANLIĞA MI DÖNECEK?

Milli Gazete'de yer alan görüntülerde Berat Albayrak'a Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'nin eşlik etmesi dikkat çekti. Berat Albayrak'ın şu anda görevde olan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile görüşmesi yeniden bakanlığa döneceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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