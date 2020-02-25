: Son dakika: Dün 16 kuruş zam yapılan benzine bugün 10 kuruş indirim geldi

25.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:19

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 10 kuruş indirim geldi. İndirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi. Benzine dün 16 kuruş zam yapılmıştı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"26 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10 Krş/Lt pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir"

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 6,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,89 liradan 6,79 liraya, İzmir'de 6,99 liradan 6,89 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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