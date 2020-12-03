Benfica - Lech Poznan UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi olacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Benfica - Lech Poznan Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Benfica - Lech Poznan maçıdır. Peki Benfica - Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

BENFİCA - LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Benfica - Lech Poznan maçı 3 Aralık Perşembe günü (bu akşam) saat 23:00 'da başlayacaktır.

BENFİCA - LECH POZNAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Benfica - Lech Poznan maçıBein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

BENFİCA - LECH POZNAN MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Işık Stadyumu, Lizbon'da oynanacak.