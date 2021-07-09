Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
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Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı

Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı
Haberler.com - Haberler | Spor

Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira'nın yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasının ardından göreve sportif direktörlük yapan Rui Costa getirildi. Fatih Terim'le iyi ilişkileri bulunan Rui Costa geçen sezon Gedson Fernandes'in Galatasaray'a kiralanmasında yardımcı olmuştu. Bu sezon da Portekizli yıldızı kiralamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Rui Costa'nın başkanlığa gelmesinden sonra bu transferi gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Portekiz'in futbolcu fabrikası kulübü Benfica, yaşadığı operasyonla büyük bir şok yaşadı. Başkan Luis Filipe Vieira dolandırıcılık ve kara para akla suçlarından tutuklandı. Yaşananların ardından kulüpte sportif direktörlük görevinde bulunan Rui Costa başkanlığa getirildi. Fatih Terim'le iyi ilişkileri bulunan Costa'nın Gedson Fernandes transferinde kolaylık sağlaması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN RUI COSTA OLDU

Luis Filipe Vieira ve oğlu Tiago dolandırıcılık, kara para aklama ve kulübün yüzde 25'lik hissesini usulsüzce satma girişiminden dolayı gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Benfica'da yaşanan bu kriz sonrasında yeni başkan Rui Costa oldu. Record'un haberine göre; Costa bu süreci yönetecek isim olacak.

FATİH TERİM'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Portekiz futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Rui Costa, kulüpte sportif direktör olarak görev yapıyordu. Ünlü futbol adamı, Fatih Terim'in Milan'da görev yaptığı dönemde öğrencisiydi. Rui Costa ile iyi ilişkileri bulunan Fatih Terim'in, Gedson Fernandes transferinde de eski öğrencisiyle görüşme yaptığı gündeme gelmişti. Bu sezon da Gedson'u kiralamak isteyen Galatasaray, Costa'yla olan iyi ilişkileri kullanarak transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

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Benfica'da başkanlığa Rui Costa'nın getirilmesiyle Galatasaray, Gedson transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı - Haberler Spor
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