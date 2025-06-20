Benfica - Auckland maçı 2. yarısı neden oynanmadı?

Benfica - Auckland maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kötü hava şartları nedeniyle, geç başlayan ya da ara verilen 4. karşılaşma oldu. Peki, Benfica - Auckland maçı neden durdu, maç ne zaman devam edecek?

BENFİCA - AUCKLAND MAÇI NEDEN DURDU?

Benfica - Auckland maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kötü hava şartları nedeniyle, geç başlayan ya da ara verilen 4. karşılaşma oldu.

Maçın ne zaman oynanacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Benfica Auckland City maçı 1-0'lık Benfica üstünlüğüyle devam ediyordu.