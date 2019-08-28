28.08.2019 08:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR'da 175 kişi işten çıkarıldı.

İBB iştiraklerinde işten çıkarmalar devam ediyor. Medya AŞ'deki 184 personelin 50'sinin işine son veren İBB, BELTUR'dan 175 kişiyi işten çıkardı.

MESAJLA ÖĞRENDİLER

175 kişi, kendisine gönderilen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendi. Mesajda 4857 sayılı kanunun 17. maddesi hatırlatıldı ve işçilerin tüm haklarının ödeneceği ifade edildi.

MEDYA A.Ş'DE İŞTEN ÇIKARILANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Medya AŞ'deki, 184 personelin 50'sinin işine geçtiğimiz pazartesi günü son vermişti. İşine son verilenler, kendilerine gerekçe gösterilmediğini ve haksız işten çıkarmalar olduğunu belirterek, İBB binasının önünde basın açıklaması yaparak CHP'li belediyeye sert tepki göstermişti.

İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ONGUN'DAN İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, işten çıkarmalarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Medya AŞ'deki işten çıkartmaların birkaç boyutu var. En önemlisi mesleki yeterlilik. İşin ehli tarafından yapılması. Daha sonra seçime birkaç gün kala yapılan yüklemeler var, etik değil. Bir diğer öne çıkan husus ise, görevi millete hizmet etmek iken, hakaret etmeyi tercih edenlerle ilgili. Terörist, fetişist, vatan haini, FETÖ'cü, proje, hırsız, yalancı, ahlaksız gibi listeyi uzatmam mümkün. Hatta Whatsap gruplarında edilen sesli sessiz en ağır küfürleri de söyleyebilirim. Onurlu bir davranış göremedik. Ne yazık ki, daha birkaç hafta önce seçilmiş belediye başkanına hakaret edenler bugün mağduriyetten bahsediyor. Asıl mağduriyeti, aynı yönetimin değişen genel müdürlerinde yaşadılar. Tazminat almasınlar diye başka iştiraklere sürülenler oldu. Alakasız görevlere. Uzaklaştırılanlar ve istifa sürecine sürüklenenler oldu. Biz böyle yapmadık. Tüm yasal haklarını koruyarak, yolumuzu ayırdık. Bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dilerim."

İMAMOĞLU'NUN İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

İmamoğlu, Medya AŞ'de haksız yere işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem yapan çalışanlarla ilgili, şunları söylemişti:

"İddiaları o yönde olabilir. Arkadaşlarımızın tespitleri ve çalışmalarının prensipleri var. İş disiplini, disipline uymama veya işe gelmeme gibi bir karakteri varsa çalışanların ona göre uygulama yapıyorlar. Özellikle seçim dönemlerinde işe alımlarla ilgili araştırmaları sürüyor. Çünkü çok adil olmadığını düşündüğümüz bir dönem. Bu süreçler çok adil işe alınma dönemleri değil. Arkadaşlarımın elbette ki büyükşehir çalışanları üzerinde bir araştırması var ve ona göre de işlem uyguluyorlar. Asla kişisel tavır veya davranış değildir. Herkesin bir prensibi var. Uygun olmadığını düşünen varsa tabii ki hukuki yollar açıktır."

İMAMOĞLU'NUN SEÇİM GECESİ YAPTIĞI KONUŞMA

23 Haziran'da seçim sonuçları ardından kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, "Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir" demişti.