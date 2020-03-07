Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle kadroya dahil edildi

07.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:32

Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYECEK

Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.

Kaynak: İHA