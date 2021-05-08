Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor
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Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor

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Gelecek sezon iddialı takım kurmak için çalışmalarına hız veren Trabzonspor ilk bombasını Younes Belhanda ile patlatmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer Belhanda ile 3 yıllık mukavelede prensipte anlaşma sağladı. Maaşı 1,5 milyon euro olacak. Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli'nin durumu da masaya yatırıldı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Feghouli'den maaşı sebebiyle kurtulmak istiyor. Bordo-Mavili yönetim en makul şartlarda Feghouli'nin de işini bitirmek için çalışma yapıyor.

Trabzonspor Yönetimi, bonservisi elinde olan Belhanda'ya 1,5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Faslı oyuncu rakamı kabul etti ancak ayrıca imza parası talep ediyor. Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili takımın kurmayları bu rakamı minimuma çekerek Belhanda'ya imza attırmak istiyor.

AVCI ÇOK ISRARCI

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Istanbul'da transfer toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı Belhanda'nın transferine onay verdi.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile yolları ayrıldıktan sonra yurt dışından da teklifler aldı ancak kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Faslı yıldızın ailesinin tercihi de Türkiye'de kalmaktan yana...

YÖNETİCİLERİ ELEŞTİRDİ

Bu sezon Galatasaray forasıyla 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergileyen Belhanda, saha zemini nedeniyle yönetimi eleştirdiği için takımdan gönderilmişti. Belhanda, "Yöneticiler sosyal medya ile ilgileneceğine şu zemine bakmalılar" demiş ve ardından bileti kesilmişti.

FEGHOULİ SÜRPRİZİ

Bordo-Mavililer, önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılması beklenen Feghouli için de çalışmalara başladı. Yüksek maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle Cezayirli Feghouli'yi elden çıkarmaya bakan Galatasaray'ın Trabzonspor'la uzlaşma ihtimali çok güçlü. Sarı-Kırmızılılar'dan yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'ye yapılacak teklif bonuslarla birlikte 2 milyon euroyu aşmayacak. Bu transferde Galatasaray'ın bonservis bedeli talep etmesi beklenmiyor ancak oyuncunun fedakarlık yapması gerekiyor.

Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor
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