Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti

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Sözleşmesi feshedilen Younnes Belhanda sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda yıldız futbolcunun gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim'in fotoğrafta gülümsememesi hatta somurtması dikkat çekti.

Galatasaray-Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Younnes Belhanda'dan flaş bir paylaşım geldi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nın zeminini eleştiren ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Galatasaray Kulübü'nün tek taraflı olarak sözleşmesini iptal ettiği Belhanda, Türkçe ve Fransızca olarak yaptığı paylaşımda "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım"ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Belhanda'nın gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim'in fotoğrafta gülümsememesi hatta somurtması dikkat çekti.