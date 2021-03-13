Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti
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Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti

13.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:40

Sözleşmesi feshedilen Younnes Belhanda sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda yıldız futbolcunun gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim'in fotoğrafta gülümsememesi hatta somurtması dikkat çekti.

Galatasaray-Sivasspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Younnes Belhanda'dan flaş bir paylaşım geldi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nın zeminini eleştiren ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda sessizliğini bozdu.

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Galatasaray Kulübü'nün tek taraflı olarak sözleşmesini iptal ettiği Belhanda, Türkçe ve Fransızca olarak yaptığı paylaşımda "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım"ifadelerini kullandı.

Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti

FATİH TERİM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Belhanda'nın gönderilmesine onayı olmadığı iddia edilen Teknik Direktör Fatih Terim'in fotoğrafta gülümsememesi hatta somurtması dikkat çekti.

Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti
Haber Yorumları (6)
CANTÜRK: Abi, ne kadar büyüttünüz bu olayı, sanki Messi nin sözleşmesini iptal ettik
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ABUŞ: Seni GS tribünlerine küfrettiğin gün gondereceklerdi. Demek GS de takım taraftar için değil, takım yöneticiler için anlayışı var. net.
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FTSA: F.Terim : Garibanın yüzü gülür mü
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