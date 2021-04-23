Belediyenin yöresel ürünler imalathanesi kadınlara gelir kapısı oldu
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Belediyenin yöresel ürünler imalathanesi kadınlara gelir kapısı oldu

Belediyenin yöresel ürünler imalathanesi kadınlara gelir kapısı oldu
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Ekonomi

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediyenin imalathanesinde üretim yapan kadınlar hem aile ekonomisine hem de ilçeye özgü ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediyenin imalathanesinde üretim yapan kadınlar hem aile ekonomisine hem de ilçeye özgü ürünlerin tanıtılmasına katkı sağlıyor.

Mesudiye Belediyesi, yöreye özgü ürünlerin yaşatılması ve tanıtılmasının yanı sıra istihdama katkı sağlamak amacıyla ilçedeki kadınlara üretim yapmaları için yöresel ürünler imalathanesinin kapılarını açtı.

Kadınlar, burada ürettikleri ilçeye özgü kuru ekmek, ziron, erişte ve makarnaların belediyenin 3 mağazasında satışından elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine, ilçede iş bulmada zorluk çeken kadınlara istihdam kapısı açmaya çalıştıklarını söyledi.

Bazı kadınların yöresel ürünlerin üretimine ilişkin değişik noktalarda çalıştığını belirten Gül, bu kadınları, daha hijyenik ortamda üretim yapmaları için belediyenin yöresel ürünler imalathanesinde bir araya getirdiklerini anlattı.

Mesudiye merkez, Ordu'da teleferik istasyonu yanında ve İstanbul Ümraniye'de üç mağazaları olduğunu ifade eden Gül, "İlçede üretilen süt ürünlerinin yanında bu tür yöresel lezzetleri de mağazalarda satışa sunuyoruz. Burada hem kadınlarımız ev ekonomisine katkı vermiş hem de belediyemiz bu anlamda markalaşmış oluyor. Unutulmuş bu ürünlerimizi marka haline getirip vatandaşımızın kullanımına sunmuş oluyoruz." dedi.

Salgın sürecinde doğal gıdaya ulaşılmasının kolay olmadığına işaret eden Gül, "Burada yapmış olduğumuz ürünlerin hiçbirinde en ufak katkı maddesi yok. Buğday unu kullanılarak en güzel şekilde, katkısız üretim yapılıyor. Ürünleri alan vatandaşlarımız bir daha almak istiyor." diye konuştu.

Gül, ekonomik anlamda kadınlara destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, belediye bünyesinde farklı alanlarda da kadınların çalıştığını, kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Bu işte kendimizi başarılı hissediyoruz"

Üreticilerden Zahide Suna Yıldırım ise hobi amacıyla doğal ürünler üretmeye başladığını, daha sonra bu işin ticaretini yaptığını belirtti.

Belediyenin başlattığı projenin ardından burada istihdam edildiğini aktaran Yıldırım, "Eşimden ayrıldım. 3 çocuğum var. Daha öncesinde 15 yıl ticaret amaçlı çalıştım. Şimdi de burada üretime devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, daha vitaminli tüketim yapılabilmesi amacıyla ıspanaklı ve kapya biberli makarna yaptıklarını anlatarak, "İstedik ki ürünlerimiz herkese hitap etsin; çocuklara, gençlere, yaşlılara vitamin olsun. Sadesini de yaptık. Eriştemizin de kızarmışı, ıspanaklısı, kapya biberlisi var. Hepsinden en az 3-4 çeşit üretiyoruz." dedi.

Yıldırım, ramazan dolayısıyla artan talep doğrultusunda üretim miktarında da artış olduğunu dile getirdi.

Üç çocuk annesi Çiğdem Eser de daha önce 5 yıl ramazan iftar çadırı için yemek yaptığını belirterek, "Burada çok güzel bir ortam var. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. İnanın ki evde sıkılıyorum, buraya kaçıyorum." diye konuştu.

55 yaşındaki Hava Bağ kadınlarla birlikte bir şeyler yaptıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek iki yıldır çalıştıkları bu işte kendilerini başarılı hissettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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